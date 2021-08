Ein Saisonende für den Neustart von Dominic Thiem

Wien – Es kam, wie es kommen musste, wie es befürchtet und erahnt wurde: Dominic Thiem wird nicht bei den US Open antreten. Damit nicht genug, wird der bald 28-jährige Niederösterreicher die Saison beenden und 2021 kein einziges Turnier mehr spielen, was heißt, dass auch das Davis-Cup-Finale Ende November in Innsbruck ohne Thiem stattfindet. „Es tut mir unendlich leid, den Titel in New York nicht verteidigen zu können, aber ich habe mich noch nicht von der Handgelenksverletzung, die ich im Juni in Mallorca erlitten habe, erholt“, meinte der US-Open-Sieger, der beim Schlagtraining wieder Schmerzen im Handgelenk verspürt hatte. Der 22. Juni war also das Ende einer verpatzten Saison – doch der Ausblick macht Mut.