Mit einem Ticket alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich nutzen. Das war Ziel des 1-2-3-Tickets. Am Nationalfeiertag am 26. Oktober macht die Stufe 3 des Tickets nun den Anfang als KlimaTicket. Ohne die Stufen 1 und 2 wurde auch der ursprüngliche Name der Aktion obsolet. Ohnehin bleibt es fraglich, ob das Ticket in seiner ursprünglich geplanten Form umgesetzt werden kann.