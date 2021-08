Djokovic fix beim Davis Cup in Innsbruck, Gespräche mit Zverev laufen

Innsbruck – So gut und nachvollziehbar die Entscheidung von Dominic Thiem für ein Saisonende ist, so schlecht ist sie für das anstehende Davis-Cup-Finalturnier in Innsbruck (25.–30.11.). Das österreichische Team verliert seinen mit Abstand wichtigsten Spieler und wird zum krassen Außenseiter in der Gruppe mit Serbien und Deutschland – die Veranstaltung selbst kommt zudem um das hierzulande mit Abstand wichtigste Gesicht des Turniers, bei dem zwei Gruppen und ein Viertelfinale ausgetragen werden.