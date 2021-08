Iss ganz einfach: Fünf feurig-scharfe Rezepte mit Chili, Ingwer und Co

Innsbruck – Ingwer, Chili, Knoblauch und Co. haben heute ihren großen Tag – zumindest in den USA: Dort hat sich der 19. August nämlich als „Tag des scharfen Essens" bzw. „National Hot and Spicy Food Day" etabliert. Auch wir würdigen darum die kleinen Scharfmacher und ihre Vielseitigkeit, die in den folgenden Rezepten besonders gut zur Geltung kommt: