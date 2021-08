Initiative „zuhause ankommen“ vermittelt 240 Wohnungen für Obdachlose

Wien – „zuhause ankommen“ – so nennt sich eine Initiative der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO) gemeinsam mit dem Sozialministerium, die bis Ende April 240 Wohnungen an etwa 600 armutsgefährdete Menschen vermitteln will. Sie richtet sich an Menschen, die während der Covid19-Pandemie ihre Wohnung verloren haben. Das Gesamtvolumen des Projekts beträgt 2,65 Mio. Euro, die zur Gänze vom Ministerium kommen.