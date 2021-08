Die Lederhose darf bei der Medaillenjagd von Gritsch in Tokio nicht fehlen

Innsbruck, Tarrenz – Die Letzten werden die Ersten sein, heißt es so schön. Für Handbiker Alexander Gritsch ist bei den am 24. August beginnenden Paralympics-Bewerben vorerst Warten angesagt. Das Zeitfahren und das Straßenradrennen stehen erst in der zweiten Woche der Spiele für Sportler mit Beeinträchtigung auf dem Programm. Bevor der 39-Jährige aus Tarrenz am Sonntag zu den Spielen abhebt, sind noch einige Trainingsfahrten geplant.