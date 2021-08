Landeskulturfonds trägt die Energiewende mit

LHStv. Josef Geisler mit den Landwirten des Michelerhofs in Fiecht bei Untermieming, Bettina und Benjamin Kranebitter, und Thomas Danzl, Geschäftsführer des Landeskulturfonds (v. l.), bei der Hofbesichtigung.

Mieming, Innsbruck – Seit seiner Gründung vor genau 70 Jahren hat sich das Aufgabengebiet des LKF (Landeskulturfonds) stark gewandelt. Standen nach dem Krieg die Beseitigung von Kriegsschäden und der Wiederaufbau auf der Agenda des „Landwirtschaftlichen Bauhilfswerks“, so hat der LKF heute ein modernes Aufgabengebiet. Eine Hofbesichtigung im Mieminger Weiler Fiecht bei der Familie Kranebitter macht dies deutlich.

„Profis unterstützen die Landwirte von heute in Sachen Direktvermarktung, Klimawandelanpassung und landwirtschaftliche Energieproduktion“, sagt LHStv. Josef Geisler. Die in der Regel großen Dachflächen würden sich gut für Photovoltaiksysteme eignen. „Wir nutzen unser 580 Quadratmeter großes Dach zur Stromerzeugung“, bestätigen Bettina und Benjamin Kranebitter. „Wobei wir es eigentlich gewohnt sind, selbst tatkräftig anzupacken. Hier arbeitet die Sonne am Mieminger Plateau für uns“, meint der Hausherr entspannt. Die Freude scheint durchaus berechtigt, hat sich doch die Investition binnen acht Jahren zur Gänze amortisiert.