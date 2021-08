Balkonbrand in Neustift griff auf Dachstuhl über, Sachschaden erheblich

Neustift – Ein Brand in einem Wohnhaus in Neustift beschäftigte am Donnerstagabend die Stubaier Feuerwehren. Gegen 18.45 Uhr wurden Urlauber, die auf der Terrasse einer Ferienwohnung im ersten Stock des Gebäudes saßen, Brandgeruch wahr und gingen auf die Suche nach der Ursache. Schnell war klar, dass auf dem Balkon der Wohnung im Stockwerk über ihnen ein Feuer ausgebrochen war, woraufhin die deutschen Touristen sofort Alarm schlugen und das Haus verließen.