Klimaticket lässt Ruf nach Öffi-Ausbau laut werden

Wien – Das am Mittwoch von Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentierte KlimaTicket Now hat für einige Verwirrung gesorgt. Das österreichweite Öffi-Ticket gilt nämlich im Nahverkehrsbereich bislang nur in sechs Bundesländern, Niederösterreich, Wien und das Burgenland sind vorerst nicht dabei. Kritik kommt von der Arbeiterkammer (AK), Verkehrsexperten sehen das Ticket positiv.