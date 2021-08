Künstliche Intelligenz ersetzt immer öfter Anlageberater

„Digitale Vermögensverwaltung wird meist bei kleineren Mandaten eingesetzt, wo alle Prozesse dem Standard entsprechen. Algorithmen können hier mittlerweile passgenau programmiert werden“, so Bartusch, Vorstandsmitglied des Österreichischen Verbandes Financial Planners, gegenüber der Persönliche Beratungsgespräche seien eigentlich erst ab einem bestimmten Betrag möglich – und diese Tendenz werde sich durch die vermehrten Regularien noch verstärken. Die meisten Robo-Programme seien in puncto Qualität grundsätzlich gut aufgesetzt und für Einsteiger mit kleinem Kapital ideal. Denn sie müssen kostengünstig sein, flexibel, und jederzeit zur Verfügung stehen. Was sich dabei bereits zeige: Um die breite Masse an Kunden nicht zu verlieren, kann es sich kaum eine Bank noch leisten, auf einen digitalen Vermögensverwalter zu verzichten. „Ich traue mich zu prognostizieren, dass ab 2030 das Standard-Privatkundengeschäft mehrheitlich digital abgewickelt werden wird“, betont der Finanzexperte.