Rundwanderung mit Blick auf den Obernberger See

Obernberg – Den Obernberger See haben wir schon unzählige Male besucht. Am vergangenen Samstag gingen wir bei traumhaftem Wetter dort jedoch neue Wege. Am See vorbei marschierten wir ans Talende bis zum Portjoch hinauf (2109 m), das die Grenze zu Südtirol darstellt. Von dort entlang des Grenzkamms über Grubenkopf und Sandjoch wieder retour, beim Abstieg suchten wir noch die Steineralm auf. Eine wunderschöne Rundwanderung, die technisch nicht schwierig, aber mit rund 15 Kilometern doch lang ist. Mit genügend Pausen – und traumhafte Platzerl dafür gibt es während der Wanderung genug – ist jedoch die Distanz gut zu schaffen. Und nebenbei erfährt man noch viel Geschichtliches.