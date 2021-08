Neuer Thriller von Jan Beck: Ruhelos, ratlos und überpowert durch die Nacht

Innsbruck – Zu viele Perspektiven, zu wenig Ruhe, überfrachtete Zeitreisen, ein Verbrechen, das in der Vielzahl von Geschichten und Charakteren zerfleddert: Jan Beck alias Joe Fischler hat sich mit seinem zweiten Thriller „Die Nacht“ selbst überfordert. Nach seinem fulminanten Nervenkitzel „Das Spiel“, das ihn im Vorjahr auf die Bestsellerlisten katapultiert hat, wollte Jan Beck mehr. Herausgekommen ist allerdings atemlos weniger. Im Sport würde man sagen, Jan Beck „überpowert“. Sprachlich, stilistisch und inhaltlich. Am Ende eines wirren Sammelsuriums atmet man befreit auf, sehnt sich nach einem klassischen Thriller mit spannungsgeladener Struktur ohne überzeichnetes Kopfkino.

„Der Nachtmann“ mordet, seine Methoden sind zwar schaurig geistreich, doch Europol-Ermittlerin Inga Björk und ihr Wiener Kollege Christian Brand verlieren sich in ihren eigenen Geschichten. Zu viel Psychologie und selbstgefällige Nabelschau. So zerfällt „Die Nacht“ in ihre Einzelteile, am herbeigesehnten Ende entkommen nur zwei von fünf Entführten den Mordmaschinen.