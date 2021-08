Betrunkene biss Polizisten in Wien: Beamter muss nun zum HIV-Check

Wien – Eine betrunkene 25-jährige Beifahrerin hat in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten Polizisten gebissen. Zunächst hatte ihre 27-jährige Freundin am Steuer eines Pkw im Rausch, aber ohne Führerschein, in der Quellenstraße einen Unfall gebaut, indem sie gegen einen geparkten Lkw gekracht war. Die beiden Frauen waren zunächst geflüchtet, kehrten aber – warum auch immer – zurück, als die Polizei am Unfallort erschien.