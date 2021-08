Szoboszlai-Show bei klarem Leipziger Sieg gegen Stuttgart

Leipzig – In seinem ersten Pflichtspiel für RB Leipzig von Beginn an hat Dominik Szoboszlai sofort eine Leistung gezeigt, von der noch die Rede sein wird. Der lange verletzt gewesene Ungar erzielte am Freitagabend beim 4:0-Sieg in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart zwei Tore mit Fernschüssen. Marcel Sabitzer und Konrad Laimer wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt - ebenso wie bei den Schwaben Sasa Kalajdzic, der mit dem Coronavirus infiziert gewesen war.