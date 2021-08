Keine Haie-Tore bei der Rückkehr der Fans

Es ist wieder Eiszeit: Der HCI verlor das umkämpfte Testspiel gegen die Straubing Tigers. © Michael Kristen

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Schon um 14 Uhr öffnete die Tiwag Arena am Freitag im Rahmen des Haie-Fests ihre Tore. Und man merkte den zahlreich erschienenen Tiroler Eishockey-Fans an, dass sie es, nach einer Saison mit fast nur Geisterspielen, gar nicht mehr erwarten konnten. Und nach einer Autogrammstunde und einer offiziellen Mannschaftspräsentation war es um 19.15 Uhr so weit – endlich wieder Eishockey in der Tiwag Arena.

Zuvor schrieben sich die Cracks bei der Autogrammstunde wund. © Michael Kristen

Dabei hatte sich mit den Straubing Tigers ein durchaus hochkarätiger Kontrahent für den ersten Test angekündigt, schließlich wollen die Bayern mit dem ehemaligen Capitals- und Bozen-Headcoach Tom Pokel in der kommenden Saison nach der DEL-Krone greifen. Und das war in den ersten zehn Minuten des Startdrittels vor knapp 1600 Fans in der Tiwag Arena auch ersichtlich, denn zu Beginn war es Haie-Keeper Tom McCollum, der mit starken Paraden den Kasten sauber hielt. Der US-Amerikaner ist neben Jan Lattner einer der zwei Legionäre, die schon in der vergangenen Saison in der Tiwag Arena spielten. Insgesamt bekamen die Fans zwölf Neuzugänge zu sehen.