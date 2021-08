„Keine Zeit zu sterben“: Neuer Bond-Film feiert Ende September Weltpremiere

London – Nach mehreren coronabedingten Verschiebungen soll der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ Ende September in London endlich Weltpremiere feiern. Der Film solle am 28. September in der Royal Albert Hall in London gezeigt werden, hieß es am Freitagabend auf dem offiziellen James-Bond-Twitter-Account. Hauptdarsteller Daniel Craig, die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli sowie US-Regisseur Cary Joji Fukunaga wollen vor Ort dabei sein.