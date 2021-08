SPÖ startet Bürger-Befragung zur Zukunft von Landeck

Landeck – Was muss sich in der Stadt Landeck ändern? Wo soll Landeck in zehn Jahren stehen? – „Wir möchten wissen, wo die Menschen der Schuh drückt, und haben es uns zum Ziel gesetzt, das Vertrauen in die Politik zu stärken“, erklärte Manfred Jenewein, SPÖ-Vorsitzender in Landeck, diese Woche im Pressegespräch. „Beides gelingt am besten im direkten Kontakt mit den Menschen.“ Die Sozialdemokraten laden im Rahmen ihrer Initiative „Red mar über Landeck“ demnächst mit Postwurfsendung, Homepage und Straßengesprächen zur Ideenfindung ein. Die erste Runde der Ideensammlung läuft bis 30. Oktober. Danach werden alle eingegangenen Vorschläge ausgewertet. (TT, hwe)