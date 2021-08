„Feministinnen am Zug“ in Osttirol: Bezahlte und unbezahlte Arbeit aufteilen

Lienz – Unter dem Motto „Feministinnen am Zug“ reist die kürzlich gewählte Bundesfrauenvorsitzende der SPÖ, Eva-Maria Holzleitner, im Rahmen einer Sommertour durch die Bundesländer. Am Abend vor einem Pressegespräch in Lienz war Holzleitner gemeinsam mit der Tiroler Landesfrauenvorsitzenden Selma Yildirim zu einem Stammtisch mit der Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und der Bezirksfrauenvorsitzenden Evelyn Müller geladen. „Wir haben auch in Lienz Frauen und ihre Schicksale kennen gelernt, die betroffen machen“, berichtete Yildirim. Die Frauen erzählten den Politikerinnen von familienfeindlichen Arbeitszeiten, fehlender Kinderbetreuung, über Jahrzehnte deutlich geringerer Entlohnung im Vergleich zu jüngeren männlichen Kollegen im selben Betrieb bis hin zur schuldlosen Kündigung wenige Jahre vor der Pensionierung. Um gleichen Lohn für gleiche Arbeit endlich flächendeckend durchsetzen zu können, forderte Yildirim ein Lohntransparenzgesetz nach dem Vorbild Islands. Demnach müssten alle Unternehmen öffentlich einsehbar nachweisen, dass es keine Minderbezahlung gibt.