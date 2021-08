Marsrover von Innsbruck nach Israel verfrachtet

„Das wichtigste Gut sind sicher die Raumanzug-Simulatoren. Denn nur so können wir in der Wüste unser Analogexperiment durchführen“, erklärt Sophie Gruber, „Amadee-20“-Missionsleiterin des ÖWF. Das schwerste Stück, das in die Negev-Wüste transportiert werden muss, ist ein 600 Kilo schwerer Rover. „Das ganze Equipment zusammen wiegt über 2000 Kilo.“