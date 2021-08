Klangspuren am Weerberg: „Plötzlich entstehen ganz neue Klänge“

Eine Woche lang tauchen die 43 Jungmusiker am Weerberg in neue Klangwelten ein. Die Freude aufs morgige Abschlusskonzert ist groß.

Insgesamt 43 Nachwuchsmusiker zwischen acht und 18 Jahren sind Teil der Musizier- und Komponierwerkstatt der Klangspuren Lautstark. Zum ersten Mal treffen sich die jungen Talente nicht in Imsterberg, sondern in Weerberg. „In den Schulräumen ist jede Menge Platz zum Experimentieren. So können sie ihr musikalisches Vorstellungsvermögen in alle Richtungen erweitern und neue Klangwelten erforschen“, sagt Klangspuren-GF Maria Salchner.