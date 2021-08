TVB Tiroler Zugspitz Arena: „Winter-Lockdown übersteh’n wir nicht“

In der Gastronomie in Österreich gilt die 3-G-Regel: Zutritt nur getestet, geimpft oder genesen.

Doch der Enthusiasmus musste in einigen Hotels der Ernüchterung Platz machen. In vielen Bereichen fehlt es an Personal, ein Vollbetrieb ist nicht möglich – trotz sehr guter Buchungslage. „Während der Lockdowns nahmen viele potenzielle Mitarbeiter an Umschulungsmaßnahmen teil und kehrten der Branche dann endgültig den Rücken. Es ist für unsere Hotel- und Gastrobetriebe sehr schwer, genug Personal zu finden. Viele können nicht im Vollbetrieb arbeiten, da schlicht und einfach nicht genug Mitarbeiter vorhanden sind“, weiß Petra Fraune, Geschäftsführerin beim Tourismusverband Tiroler Zugspitz Arena.