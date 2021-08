„Martin Eden“: Ein Aufsteiger im politischen Würfelspiel

Luca Marinelli und Jessica Cressy in Pietro Marcellos nach Neapel verlegter Verfilmung des Jack-London-Klassikers „Martin Eden“.

Innsbruck – Bildung ist wie das Brot, mit dem sich die Soße der Armut aufwischen lässt. Diese Lebensweisheit gibt der Titelheld von Pietro Marcellos „Martin Eden“ beim Pasta-Essen zum Besten. Er ist ins Haus der reichen Familie Orsini eingeladen, zum Dank, weil er den Sohn vor einer Tracht Prügel am Hafen bewahrt hat. Martin Eden ist Matrose und Hilfsarbeiter. Und er ist intelligent und wissensdurstig. Die Tochter aus gutem Hause, Elena Orsini (Jessica Cressy), liefert ihm die willkommene Motivation, mehr aus sich zu machen. Vom Willen zum Wissen getrieben will er seinen proletarischen Wurzeln entkommen. Er liest und lernt, um ihr ebenbürtig zu werden. Sie und auch die beiden anderen kleinen Frauenrollen sind von Marcello und seinem Co-Autor Maurizio Braucci leider recht schablonenhaft angelegt. Die Titelfigur dieser epischen Aufsteigergeschichte überstrahlt alles. Martin Eden wird vom schlauen Matrosen zum intellektuellen Schriftsteller. Jack London hat den unverkennbar autobiografischen Roman 1909 nach seinem literarischen Durchbruch während einer Segelreise geschrieben, voller Abscheu über die verlogene Welt, in die er durch seinen Erfolg katapultiert wurde. Nun ist dieser Martin Eden vom kalifornischen Oakland nach Neapel übersiedelt. Pietro Marcello hat die Künstlerromangeschichte recht frei für seinen zweiten Spielfilm adaptiert und italianisiert.