WSG empfängt Altach im Tivoli: Ein Westderby, das den Weg weist

Tobias Anselm (l.) will auch diesmal den Altachern entwischen. In der Vorsaison gewann die WSG Tirol beide Duelle.

Wattens – Immer wieder hatte WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger in den vergangenen Wochen betont, dass das Match gegen Altach den Saisonstart definieren könnte. Denn gewinnt man das Westderby heute (17 Uhr, Tivoli, live Sky) gegen die Vorarlberger, darf man ohne Zweifel von einem „Top-Start“ sprechen. Geht das Match gegen die Canadi-Truppe aber in die Hose, könnte die WSG im schlimmsten Fall sogar auf den letzten Tabellenplatz rutschen. Es wartet sozusagen ein wegweisendes Westderby. „Wenn wir gewinnen, haben wir sieben Punkte am Konto und sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Das hat es bei der WSG noch nie gegeben“, betont der Coach.