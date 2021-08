Radmuttern an Auto in Lienz gelockert: Zeugen gesucht

Lienz – Zum Glück rechtzeitig bemerkt hat ein Autobesitzer in Lienz, dass jemand an seinem Fahrzeug die Radmuttern aller vier Räder gelockert hatte. Die Tat ereignete sich laut Polizei am vergangenen Donnerstag (19. August) zwischen 05.30 und 16.30 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz eines Einkaufsmarktes am Brixner Platz.