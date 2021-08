25-Jährige blieb nach Tubing-Unfall minutenlang unter Wasser

Die Verletzte wurde nach der Bergung in die Klinik geflogen.

Brandenberg – Dramatischer Unfall am Samstag in der Tiefenbachklamm: Eine Frau und zwei Männer waren am Nachmittag mit sogenannten Tubes (Schlauchreifen) auf der Brandenberger Ache unterwegs, als die 25-Jährige stürzte und zwischen zwei Steinen stecken blieb. Dabei wurde die Frau 1,5 bis 3 Minuten unter Wasser gedrückt und drohte zu ertrinken.