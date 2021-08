Fels brach weg: Kletterer im Karwendel verletzt

Vomp – Ein Mann wurde am Samstag beim Klettern im Karwendelgebirge verletzt. Laut Polizei kletterte der Deutsche mit seiner Seilpartnerin eine Route auf die Plattenspitze. Bei einer von dem Mann geführten Seillänge brach ein etwa halber Kubikmeter großer Felsbrocken, an dem er sich abstützte, aus und stürzte zwischen ihm und seiner Partnerin in die Tiefe.