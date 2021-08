Tiroler Schafzuchtverband fordert: „Wolf-Entnahme sofort“

Imst – Auch wenn, wie berichtet, am Samstag die neuen Bestimmungen zum Almschutz- und Jagdgesetz in Kraft getreten sind: Für den Tiroler Schaf- und Ziegenzuchtverband mit Obmann Michael Bacher gibt es keine Atempause. Beim Info- und Diskussionstag gestern im Imster Agrarzentrum West standen die Zeichen auf Sturm, sprich „Entnahme der Raubtiere sofort“. „Es ist schon zu viel Schaden auf den Almen angerichtet worden“, war aus den Reihen der Schafbauern zu hören. „Wir haben schon zu lange zugeschaut und um unsere Tiere bangen müssen. Die Raubtiere gehören endlich weg.“

Wer zahlt eigentlich die zusätzlichen Futterkosten für die Tiere, „die wir vorzeitig von den Almen treiben mussten?“, greift Obmann Bacher eine der aktuellen Fragen auf. Die laufende Saison habe den Mitgliedern hauptsächlich Sorgen und Probleme beschert, die Motivation liege bei vielen im Keller, einige hätten ihren Stall bereits zugesperrt. Mit Blick in die Zukunft hob der Obmann hervor: „Die Weidewirtschaft bleibt in Tirol unverzichtbar. Was wir brauchen, ist vor allem Planungssicherheit für die neue Almsaison.“