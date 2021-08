TT-Leitartikel: Die Grenzen der Aufklärung

Die Corona-Infektionszahlen steigen seit Wochen wieder deutlich – immer mehr Menschen müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Der Unterschied zu den vergangenen Covid-Wellen ist diesmal, dass vor allem Ungeimpfte in den Spitälern betreut werden müssen. Die Politik hat bisher stets betont, die Menschen nicht zur Impfung zwingen zu wollen. Man setze auf Aufklärung, hieß es.

Doch was bringt das noch? Wer mehr über BioNTech, Moderna und Co. wissen will, kann problemlos mehr herausfinden. Es gibt Informationen in Hülle und Fülle. Lieber glauben aber immer noch viel zu viele irgendwelchen Schwurblern als der eigenen Hausärztin. Ständig wird auf andere Länder verwiesen, wo die Vakzine angeblich nicht wirken. Aus dem Zusammenhang wird dabei alles gerissen. Die Fakten aus Österreich werden ignoriert: Die Impfung schützt.