„Ich hatte schon mit 20 Jahren nostalgische Anwandlungen“

Salzburg – Ein wichtiges Jahr für den großen Dirigenten Riccardo Muti. Im Juli feierte er seinen 80. Geburtstag, bei den Salzburger Festspielen das 50-Jahr-Jubiläum – dort dirigierte er diesen Sommer erstmals Beethovens „Missa Solemnis“. In zwei Jahren gibt es diesen „Fünfziger“ auch an der Wiener Staatsoper. In Salzburg wurde er jetzt auch geehrt, mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. An der Salzach gab er ein einziges Interview.

Maestro, Ihr aufregendes Leben begann ja bereits mit einem besonderen „Gag“. Ihre Mutter war mit dem Herrn Gemahl nach Maolfetta bei Bari übersiedelt. Als Neapolitanerin wollte sie aber all ihre fünf Söhne in Neapel zur Welt bringen. Das gelang viermal, nach anstrengender zwölfstündiger Bahnfahrt. Nur bei Ihnen, dem Jüngsten, nicht mehr. Sie drängten sich am 28. Juli 1941 schon vor der Ankunft in diese Welt. Am nächsten Tag war die „Mamma“ im entsprechenden Amt in Neapel gestellt, der zuständige Beamte zeigte sich generös und trug 28. Jänner, Napoli in die Dokumente ein. Demnach haben Sie zwei Geburtstage?