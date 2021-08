Kufstein – In der Nacht auf Sonntag waren Vandalen in der Kufsteiner Inngasse am Werk. An mehreren Fahrzeugen wurden die Außenspiegel gelockert und umgeklappt. Bei manchen brach das Spiegelglas heraus. Einige Fahrzeuge wurden auch zerkratzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.