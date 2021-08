Mehr als 2200 Menschen starben bei Beben auf Haiti, noch 344 Vermisste

© ORLANDO BARRIA via www.imago-images.de

Chaos und Zerstörung herrscht in der vom Erdbeben getroffenen Region.

Port-au-Prince – Nach dem schweren Erdbeben in Haiti ist die Zahl der Todesopfer auf 2.207 gestiegen. 344 weitere Menschen werden zudem noch immer vermisst, wie der Zivilschutz des Karibikstaates am Sonntag mitteilte. Über 12.000 Menschen wurden demnach bei dem Beben der Stärke 7,2 im Südwesten des Landes vor gut einer Woche verletzt und mehr als 52.000 Häuser zerstört.

Unterdessen trafen immer mehr Hilfslieferungen und Einsatzkräfte in Haiti ein. Am Wochenende erreichte das Schiff „USS Arlington“ der US-Marine die haitianische Küste und brachte Ärzte, Pfleger und medizinisches Gerät, zwei Hubschrauber und 200 Marines an Land.