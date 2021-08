Glettler übt Kritik an ÖVP-Haltung zu Afghanistan, Kurz in Tirol

Es war eine eindringliche Mahnung von Diözesanbischof Hermann Glettler beim Gottesdienst gestern am Tirol-Tag in Alpbach. Über die Adresse seiner Botschaft gab es keinen Zweifel: die türkise Volkspartei. In den vielfachen Belastungsproben aus politischen Konflikten bis hin zur „galoppierenden“ Klimaveränderung helfe „nationalistische Engstirnigkeit“ nicht weiter, zitierte die Kathpress Glettler.

In jedem Fall brauche es einen „Geist der Großherzigkeit“, was Glettler am Beispiel Afghanistan und der anhaltenden österreichischen Debatte um Asyl und Abschiebungen konkretisierte. Die Machtübernahme der Taliban habe auch hierzulande Panik ausgelöst, so der Bischof. „Man kann mit einem verzagten oder populistisch motivierten Geist jetzt schon fiktive Abwehrkämpfe ersinnen, um ja nicht noch mehr Flüchtende aufnehmen zu müssen. Aber was ist das angesichts der verzweifelten Lage von Millionen?“, fragte Glettler. Auch wer „mit eiferndem Geist“ sich seit Jahren in europäischen Ländern aufhaltende Afghanen generell kriminalisiere und sie mit allen Mitteln loswerden wolle, schüre ein „unmenschliches Klima“.