Amtstierarzt zu Unfall mit Wolf auf A12: „Tier war männlich und sehr jung“

Aufgrund seiner schweren Verletzungen verendete das Tier noch an der Unfallstelle.

Pettnau, Innsbruck – Wie aus dem Nichts tauchte er auf und lief in den frühen Morgenstunden von den angrenzenden Feldern kommend auf die Inntalautobahn. Ein 21-Jähriger sah ihn zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Kurz vor fünf Uhr wurde gestern bei Pettnau ein junger männlicher Wolf von einem Fahrzeug erfasst und getötet. Um welches Individuum es sich handelt und woher es stammt, sollen am Sonntag eingeleitete Untersuchungen zeigen. Der am Unfall beteiligte Wagen wurde laut Polizei erheblich beschädigt.