Tiroler FPÖ-Chef Abwerzger im Interview: „Der Anstand koaliert nicht mit Kurz“

Herr Abwerzger, wenn Sie die Bilder der in Afghanistan vor den Taliban flüchtenden Menschen vor Augen haben – wie wenig Mitgefühl muss man haben, trotzdem weiter Abschiebungen in dieses Land zu fordern?

Markus Abwerzger: Die Bilder sind grausam, so wie es weltweit grausame Bilder gibt. Wir sind aber gegen die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen. Wir wollen keine Verhältnisse wie 2015. Kulturfremde Personen in europäischen Ländern können nämlich zum Problem werden. Es sind ja noch nicht einmal all jene Flüchtlinge integriert, die 2015 zu uns gekommen sind. Ich bin für jede Hilfe zu haben, aber vor Ort in Afghanistan. Die Fluchtbewegung eines Afghanen kann in erster Linie nur in ein Nachbarland erfolgen.