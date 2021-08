Handelsverband-Chef Will im Gespräch: „Weniger ist mehr, lautet das Credo“

Rainer Will (42) studierte Betriebswirtschaft. Er war beim Institute for International Research. Im Kabinett von Reinhold Mitterlehner (ÖVP) war Will Berater. Seit 2014 ist er Geschäftsführer des Handelsverbandes. Will hat eine Wettbewerbsklage gegen Amazon gewonnen, um einen fairen Marktplatz für kleine Händler zu erwirken.