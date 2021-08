Medizinischer Notfall: Autofahrer (52) in Alpbach tot in Bachbett gefunden

Alpbach – Im Bachbett des Alpbachs ist am Sonntagvormittag ein 52-Jähriger tot hinter dem Steuer seines Autos aufgefunden worden. Der Einheimische dürfte bereits am frühen Samstagabend verunfallt sein. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann nach 18 Uhr von der Straße abkam, ein Feld durchfuhr und anschließend in dem Bach landete.