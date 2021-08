Tereza Hossa: „Beleidigungen sind super, solange es die Richtigen trifft“

Frau Hossa, Sie sind in Innsbruck aufgewachsen und leben nun als Kabarettistin in Wien. Was hat Sie weg aus Tirol in die Bundeshauptstadt gezogen?

Tereza Hossa: Früher habe ich immer gesagt: das Theater. Die Theatervorstellungen, die ich in Wien bisher innerhalb dieser acht Jahre besucht habe, kann ich aber an zwei Händen abzählen. Ich studiere derzeit Tiermedizin, was in Österreich nur in Wien gelehrt wird. Das war mit ein Grund. Aber am Ende waren es die Café-Häuser, die auch bei bestem Bergwetter voll gefüllt waren mit Menschen. Wien hat mich letzten Endes also vermutlich mit der Gemütlichkeit überzeugt.