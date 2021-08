1G und Impfpflicht: Rom und Athen überlegen strengere Covid-Maßnahmen

Rom, Athen – Während hierzulande eine 1G-Regel (also der Zutritt nur für Geimpfte) in der Nachtgastronomie erwägt wird, gehen manche Länder Europas bereits mehrere Schritte weiter. In Italien spricht man von einer Impfpflicht, wenn nicht eine gewisse Zielmarke an Impfungen bis Mitte des kommenden Monats nicht erreicht sei. Auch in Griechenland will man nicht durch Ungeimpfte an den Rand eines neuen Lockdowns getrieben werden und will Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, den Zutritt zu geschlossenen Räumen im Freizeitbereich verwehren.