Festival-Pärchen verlobte sich am leeren Frequency-Gelände

Sie hat Ja gesagt! Thomas und Sarah haben sich am leeren Festivalgelände verlobt.

St. Pölten – Obwohl das Frequency in St. Pölten am Wochenende Corona-bedingt ins Wasser gefallen ist, gab es auf dem Areal im VAZ St. Pöten etwas zu feiern: Ein junges Paar hat sich verlobt, berichtete die NXP Veranstaltungsbetriebs GmbH in einer Aussendung.