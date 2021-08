Kühtaistraße zwischen Mühlau und Ochsengarten nach Felssturz gesperrt

Oetz, Haiming – Wieder haben schwere Regenfälle für einen Felssturz im Oberland gesorgt. In der Nacht auf Montag brachen rund 1500 Kubikmeter an Material aus. Ein Block mit circa 20 Kubikmetern Größe hat die Fahrbahn der Kühtaistraße (L 237) erreicht. Die Landesstraße bleibt nun zwischen Mühlau (Gemeinde Oetz) und Ochsengarten (Gemeinde Haiming) in beide Richtungen für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt, wie das Land Tirol am Montag in einer Aussendung bekanntgab. Eine lokale Umfahrung über „Sattele“ wurde bereits Montagfrüh umgehend eingerichtet.