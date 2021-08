Vandalen schlugen bei Brandenberg Scheiben von Postbus ein

Brandenberg – Mehr als 10.000 Euro Schaden richteten Vandalen am Wochenende an einem Postbus an. Der Bus stand nach einer Reifenpanne von Samstagabend bis Montagfrüh in einer Ausweiche der Brandenbergerstraße kurz nach der Gemeindegrenze von Brandenberg und Kramsach. Der oder die Unbekannten brachen in das Fahrzeug ein. Mit den Notfallhämmern schlugen sie vier große Seitenscheiben ein. Außerdem zerschlugen sie die beiden Scheiben der hinteren Falttüre.