Dreijähriger stürzte in Längenfeld fast sieben Meter von Balkon

Längenfeld – Aus einer Höhe von etwa sieben Metern ist am Montagnachmittag ein drei Jahre altes Kind in Längenfeld abgestürzt. Die 28-jährige Mutter des Buben war bei einer Freundin und deren Nachwuchs zu Besuch. Beide Frauen hielten sich auf dem Balkon auf, während die Kinder Wohnzimmer spielten. In einem unbeobachteten Moment hangelte sich der Dreijährige am Balkongeländer nach oben und verlor das Gleichgewicht. Der Bub stürzte daraufhin etwa sieben Meter weit ab und landete im Garten. Das Kind wurde nach medizinischer Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)