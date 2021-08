Test-Angebot: Osttiroler Interesse an E-Mobilität

Manfred Mair (RMO, 3. v. l.) will Mobilitätsinitiativen in Osttirol vernetzen. Für den Individualverkehr seien Elektroautos eine Alternative.

Das bisherige Interesse war von Händler zu Händler unterschiedlich. Während Johannes Robitsch vom Autohaus Pontiller und Anton Thum vom gleichnamigen Traditionsbetrieb im Aktionszeitraum jeweils ein gutes Dutzend an neuen Testern zählten, gab es beim Händler Lusser in Panzendorf sowie bei den Autohäusern Niedertscheider oder Plössnig bisher nur einzelne Anfragen.

„Das Elektroauto ist aber längst im Alltag angekommen und selbstverständlich in jedem Verkaufsgespräch ein Thema, zusammen mit Hybrid, Diesel oder Benzin“, berichtet Martin Niedertscheider. Anton Thum sieht in naher Zukunft ein Verhältnis von jeweils einem Drittel Verbrenner-, Hybrid- oder reinen Elektroantrieben im Bezirk als realistisch an. Für Johannes Robitsch hat die gemeinsame Aktion vor allem die Hemmschwelle für Interessenten gesenkt.