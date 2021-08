WK Imst weicht zwei Jahre nach Tarrenz aus

Imst, Tarrenz – „Ich bin froh, dass wir als Wirtschaftskammer ein so starkes Signal setzen – trotz Corona und Teuerung“, betont der Obmann der Imster Wirtschaftskammer, Josef Huber. Gemeint ist der Neubau der Imster Wirtschaftskammer. Und auch wenn dieser Bau die nächsten zwei Jahre in Anspruch nehmen wird – die Standesvertretung hat alles darangesetzt, einen reibungslosen Weiterbetrieb der Bezirkskammer samt ihrer Wifi-Angebote zu gewährleisten. Räumlich ausgewichen wird ab dem 15. Oktober nach Tarrenz, ins HGZ in der Hauptstraße 78.

Am Standort Meraner Straße in Imst entsteht ab Herbst ein neues, modernes und multifunktionales Bezirksstellengebäude, welches künftig auch das Wifi Oberland beherbergen wird, erklären Huber und Bezirksstellenleiterin Elena Bremberger. Das 50 Jahre alte Haus, in dem die Bezirksstelle aktuell noch untergebracht ist, weicht einem modernen Bauwerk in Massivbauweise. Unter zehn eingereichten Projekten hatten die Pläne von „Schwarzweiss“ aus Innsbruck gesiegt. Die derzeitige Geschäftsstelle wird durch einen modernen und kubischen Holz-Stahlbeton-Hybridbau ersetzt. Die Ausschreibung für die Abbrucharbeiten läuft.