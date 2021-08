Alles im Plan: Neubau der Bergbahnen Imst in engem Zeitkorsett

Imst – Man will es kaum glauben, aber der Parkplatz in Hochimst ist sehr gut besetzt. Corona hin, Corona her. Auch die sichtbare und spürbare Baustelle an der Talstation kann die Besucher nicht abhalten. Das ehemalige Büro von Geschäftsführer Bernhard Schöpf ist in einige Schachteln gepackt. „Ich übersiedle jetzt in den Zielcontainer des Skiclubs“, grinst er. Auf der Fahrt zur Mittelstation bei der Untermarkter Alm dringt immer wieder Kreischen und Lachen vom Coaster hinauf zum Liftsessel. Oben an der Mittelstation stehen die Leute für eine Fahrt auf der Alpen-Achterbahn Schlange. Auf der Terrasse der Untermarkter Alm ist kein Tisch unbesetzt.