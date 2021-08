Seelsorger in Brixlegg und Münster müssen wieder weiterziehen

In Brixlegg-Rattenberg-Radfeld verabschiedete sich Pfarrer Roland Frühauf nach sechs Jahren (l.). In Münster sagte Wolfgang Meixner nach fünf Jahren seiner Pfarrgemeinde und den Schützen „Adieu“.

Brixlegg, Münster – Ein Wechsel in der Seelsorge steht in den Pfarrgemeinden Brixlegg-Rattenberg-Radfeld, und Münster-Wiesing-Jenbach bevor. Kürzlich wurden zwei Gottesdiener verabschiedet, ihre Nachfolger stehen fest.

In Brixlegg sagte Roland Frühauf seiner Gemeinde am Hohen Frauentag nach sechs Jahren „Auf Wiedersehen“. 2015 kam er als Kooperator in die Pfarrgemeinde Brixlegg-Rattenberg-Radfeld und trat nach dem Tod von Pfarrer Josef Wörter im November desselben Jahres in dessen Fußstapfen. In den vergangenen Jahren machte er sich als „äußerst beliebter und umgänglicher Seelsorger“ einen Namen, vernimmt man in der Region.