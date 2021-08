Wasserschweine werden als Vertreter des Klassenkampfs gefeiert

Der Hintergrund: Die großen Nager sind in eine Luxus-Wohnsiedlung nördlich der Hauptstadt Buenos Aires eingefallen. Das vor einigen Jahren für die Reichen gebaute Wohnviertel Nordelta liegt in den Feuchtgebieten des Paraná-Flusses – und damit im natürlichen Lebensraum der Carpinchos, wie die Tiere in Argentinien genannt werden. Hunderte der Nager sorgen dort nun für Chaos – was bei Kritikern der abgeschotteten Anlage für Applaus sorgt.