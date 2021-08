DHL gründete eigene Fluggesellschaft für Österreich

Guntramsdorf – Der deutsche Logistikkonzern DHL hat eine Fluggesellschaft in Österreich gegründet: Sitz der DHL Air Austria ist derzeit in Guntramsdorf nahe Wien. Bis Oktober sollen bis zu 50 neue Jobs am Boden geschaffen werden, wo ist allerdings noch unklar. Das Projekt wurde am Dienstag in einer Pressekonferenz am Linzer Airport mit Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) präsentiert, für den sich Linz „als der Frachtflughafen in Österreich etabliert“ habe.