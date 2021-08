Matrei in Osttirol – Eine 47-Jährige Wanderin ist am Montagnachmittag in Osttirol gestürzt und hat sich schwere Verletzungen an der rechten Hand zugezogen. Laut Polizei war die Frau gegen 13.30 Uhr über den Gletscherweg in Innergschlöß, östlich des Schlatenbaches, talwärts unterwegs, als sie auf dem steilen Steig ausrutschte. Sie wurde in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)