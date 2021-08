Erdbeben auf Haiti: Tausende Kinder obdachlos, Papst spendet 200.000 Euro

"Diese Katastrophe trifft in besonderem Ausmaß die Kinder. Sie brauchen nun dringend Hilfe", so Faimy Loiseau, Leiterin von SOS-Kinderdorf Haiti, in einer Aussendung. In der am heftigsten betroffenen Region im Südwesten des Karibikstaats fehle es an Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Notunterkünften. "Darüber hinaus brauchen Kinder, die ihr Zuhause und ihre Eltern verloren haben, dringend psychosoziale Unterstützung", so Loiseau. Die Versorgungslage hat sich durch den Durchzug des Tropensturms "Grace" weiter zugespitzt.